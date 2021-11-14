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14 ноября 2021, 15:01

Скончался атаман Уральского казачьего добровольческого корпуса Игорь Горбунов

Игорь Горбунов (в центре)

По словам дружинников, у Игоря Горбунова были проблемы с ЖКТ. Фото: скриншот со страницы Игоря Горбунова "ВКонтакте".

В Екатеринбурге скончался атаман Уральского казачьего добровольческого корпуса Игорь Горбунов. На момент смерти ему было 58 лет.

Об этом сообщается на странице Игоря Горбунова "ВКонтакте".

"13 ноября в 6.00 скоропостижно скончался Горбунов Игорь Александрович. Ему было 58. Ответственный, добрый, заботливый, муж, отец, дед", - говорится в посте.

Атаман скончался не от коронавируса. По словам дружинников, у Игоря Горбунова были проблемы с ЖКТ.

Уральский Казачий Добровольческий Корпус им. Атамана Горбунова был основан 2 сентября 2018 года. На данный момент в состав корпуса входят казачьи подразделения ст. Семиключенская и класс Николаевский, атамана полковника ФСК С.Л. Ковалева, ст. Генеральская и ВПК при нём, атамана генерала-лейтенанта В. А. Батурина (базируется в большом истоке), хутор Алапаевский и ВПК (Русич) при нём, атаман сотник А. С. Лосев, хутор Никольский Атаман Скороходов А. Р. Главный офис казачьего корпуса находится на ул. Софьи Перовской, 114, в Храме Святителя Николая.

Областная газета Свердловской области

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