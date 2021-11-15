В Австрии с 15 ноября ввели локдаун для непривитых от коронавируса

К настоящему времени в Австрии привиты почти 70% подлежащего вакцинации населения. Фото: Галина Соловьёва.

В связи с ухудшением обстановки из-за COVID-19 в Австрии приняли решение ввести локдаун с 15 по 24 ноября для непривитых лиц старше 12 лет. Также власти страны рассматривают возможность введения ограничений для привитых на выход из дома в ночное время суток.

С 8 ноября в стране уже действуют ограничения для непривитых от коронавируса, они не могут посещать рестораны, бары, кафе, салоны красоты и массажа, фитнес-центры, кино, театры и заселяться в отелях. Как сообщается ТАСС, посещать данные заведения могут только обладатели сертификатов в соответствии с австрийским правилом "двух П", то есть привитые или переболевшие коронавирусной инфекцией.

"Нас настигла в полную силу четвертая волна <...> Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях", - подчеркнул австрийский канцлер Александер Шалленберг.

С 15 ноября в Австрии действует локдаун для непривитых. Ограничения на выход из дома для лиц старше 12 лет;

люди, которые не вакцинировались против коронавируса не смогут посещать магазины одежды, мебели, спортивной экипировки и так далее;

если непривитые нарушат локдаун или будет посещать торговые центры, будут оштрафованы на сумму размером €500, а предприниматели - до €3 600;

в стране будет введена обязательная вакцинация персонала в сфере здравоохранения;

необходимость данных мер в Австрии из-за того, что в стране широко распространяется вариант коронавируса "дельта".

Кроме того, по словам главы Минздрава Австрии Вольфганга Мюкштайна, будут ограничения на выход из дома по ночам и для привитых людей.

Непривитым разрешено выходить из дома только за покупками в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу, прогулку.

На фоне локдауна торговля теряет около трети продаж, это до €350 млн в неделю. Ущерб торговле приведёт к уходу покупателей в интернет-магазины, особенно в период рождественских праздников, который мог бы принести дополнительный доход предпринимателям.

В Австрии есть заболевшие среди привитых, поэтому в стране объявили о ревакцинации населения. К настоящему времени в этой стране привиты более 5 млн человек (при населении в 8,9 млн), то есть почти 70% подлежащего вакцинации населения.

Напомним, за минувшие сутки в России зарегистрировано ещё 38 823 случая заболевания коронавирусом. За всё время пандемии COVID-19 в стране зарегистрировано 9 070 674 случаев заражения.

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