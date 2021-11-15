Израиль открыл въезд для туристов, привитых "Спутником V"

Израиль открыл границы для туристов с соблюдением некоторых условий. Фото: Евгения Скачкова

С 15 ноября Израиль открыл границы для привитых российской вакциной "Спутник V". Въехать в страну вакцинированные смогут при соблюдении некоторых условий. При этом россиян начнут пускать в страну только с 1 декабря.

Это связано со сложностями в процедуре въезда, российская вакцина признаётся Израилем с 15 ноября, сообщает ТАСС.

Туристы должны быть привиты двумя дозами вакцины "Спутник V". Они обязаны находиться на карантине до получения положительного теста на антитела. Вакцинация признаётся действительной, если после получения второй дозы прошло не более полугода.

Как сообщают РИА "Новости", 1 ноября Израиль открыл границы для туристов, привитых вакцинами, одобренными ВОЗ. В список одобренных вошли Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson – Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac.

Напомним, что с 9 ноября Россия возобновила авиасообщение ещё с девятью странами - с Таиландом, Багами, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Ираном. Кроме того, с учётом эпидобстановки сняты ограничения на перелёты в Австрию, Швейцарию, Финляндию и ОАЭ.

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