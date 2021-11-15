Темы дня

Общество
15 ноября 2021, 12:51

Куба отменила сдачу ПЦР-тестов при въезде в страну

ПЦР тест

ПЦР-тест надо будет сдать только до прибытия в страну. Фото: Павел Ворожцов

Куба облегчила условия прибытия туристов в страну. Теперь прибывающие не должны проходить ПЦР-тестирование на коронавирус в местных аэропортах.

Новые требования вступили в силу в понедельник, сообщает ТАСС. Привитые туристы должны предоставить сертификат о вакцинации либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. 

Как сообщает АТОР, Куба признаёт все российские вакцины. Организованным туристам не нужно проходить пятидневный карантин, самостоятельным путешественникам - нужно.

Решение о смягчении условий въезда для туристов было принято из-за высокого уровня вакцинации населения. Всего из 11 млн кубинских граждан к настоящему времени полный курс вакцинации местными препаратами Abdala и Soberana 02 прошли более 8,3 млн человек, привить всё население острова планируется к концу этого года.

Напомним, с сегодняшнего дня Израиль начал принимать туристов, привитых "Спутником V". При этом российских  путешественников будут пускать только с 1 декабря.

Сюжет

Пандемия коронавируса
Рассказываем, как борются с коронавирусной инфекцией в других странах

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.11.2021, 14:21 / Общество
Turkish Airlines временно возобновит рейсы Екатеринбург – Стамбул
15.11.2021, 13:59 / Общество
Ельцин Центр высказался по поводу ликвидации "Мемориала", признанного в РФ НКО-иноагентом
15.11.2021, 13:54 / Спорт
Юные конькобежцы из Екатеринбурга завоевали три медали на всероссийских соревнованиях
15.11.2021, 13:50 / Общество
МЧС разворачивает на свердловских трассах мобильные пункты помощи в непогоду
15.11.2021, 13:47 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 725 случаев коронавируса