Куба отменила сдачу ПЦР-тестов при въезде в страну

ПЦР-тест надо будет сдать только до прибытия в страну. Фото: Павел Ворожцов

Куба облегчила условия прибытия туристов в страну. Теперь прибывающие не должны проходить ПЦР-тестирование на коронавирус в местных аэропортах.

Новые требования вступили в силу в понедельник, сообщает ТАСС. Привитые туристы должны предоставить сертификат о вакцинации либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия.

Как сообщает АТОР, Куба признаёт все российские вакцины. Организованным туристам не нужно проходить пятидневный карантин, самостоятельным путешественникам - нужно.

Решение о смягчении условий въезда для туристов было принято из-за высокого уровня вакцинации населения. Всего из 11 млн кубинских граждан к настоящему времени полный курс вакцинации местными препаратами Abdala и Soberana 02 прошли более 8,3 млн человек, привить всё население острова планируется к концу этого года.

Напомним, с сегодняшнего дня Израиль начал принимать туристов, привитых "Спутником V". При этом российских путешественников будут пускать только с 1 декабря.