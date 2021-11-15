Минфин предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк с 2022 года

Цены на водку и коньяк вырастут. Фото: Алексей Кунилов

Минфин РФ подготовил проект приказа о повышении минимальных розничных цен на алкогольные напитки с 1 января 2022 года. Речь идёт о водке, коньяке и бренди.

Предлагается увеличить минимальную цену в рознице бутылки водки объёмом 0,5 литра с 243 рублей (сейчас) до 261 рубля, отпускную - с 203 до 214 рублей, оптовую - с 210 до 222 рублей. Ценник на бутылку коньяка объёмом 0,5 литра будет начинаться не с 446 рублей (как в этом году), а с 480. Оптовая цена коньяка составит 371 рубль против 352 рублей, отпускная - 391 рубль против 370 рублей.

Кроме того, минимальная розничная цена на бренди повысится с 324 рублей до 348 рублей, отпускная цена - с 256 до 270 рублей за 0,5 литра, оптовая - с 269 до 284 рублей, пишет ТАСС.

Напомним, что с начала нынешнего года менялись минимальные цены на водку, шампанское и коньяк.

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