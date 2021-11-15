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Общество
15 ноября 2021, 13:50

МЧС разворачивает на свердловских трассах мобильные пункты помощи в непогоду

зимняя трасса

Всего на Среднем Урале планируют развернуть 38 мобильных пунктов оказания помощи на дорогах. Фото: Алексей Кунилов.

В связи с наступлением холодов и повышением аварийности на дорогах свердловские спасатели разворачивают на трассах региона мобильные пункты помощи. В них водители, попавшие в чрезвычайную ситуацию, смогут отогреться, получить пищу, а также медицинскую и психологическую помощь.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, подобные пункты необходимы для предотвращения несчастных случаев на дороге, помощи водителям в условиях аварии, а также обеспечения безопасности при погодных катаклизмах на автомобильных трассах.

Развёртывание пунктов помощи занимает менее 4 часов - за это время спасатели успевают прибыть на место происшествия, установить печи и прогреть пункт до комфортной температуры. Для приготовления пищи используется полевая кухня. В пунктах также есть питьевая вода, чай и места для зарядки мобильных устройств.

Всего на Среднем Урале планируют развернуть 38 мобильных пунктов оказания помощи на дорогах.

Отметим, что в Свердловскую область пришла зимняя погода: в ближайшие три дня в регионе ожидаются умеренные снегопады и похолодание до -22°С. В Екатеринбурге осадков будет меньше, а температура воздуха опустится до -15°С.

Областная газета Свердловской области

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