Ельцин Центр высказался по поводу ликвидации "Мемориала", признанного в РФ НКО-иноагентом

Ельцин Центр поддержал организацию. Фото: Алексей Кунилов

Ельцин Центр поддержал правозащитную организацию "Мемориал", признанную в РФ НКО-иноагентом. В центре надеются, что суд будет объективным и общественники продолжат свою работу.

Представители Ельцин Центра заявили, что тревогу россиян по поводу ликвидации НКО можно понять. Об этом они написали в заявлении, опубликованном на своём сайте.

"Речь идёт о старейшей правозащитной организации России, которая действует в стране вот уже больше 30 лет. Одним из важнейших направлений работы "Мемориала" (признанного в РФ НКО-иноагентом) стало разоблачение преступлений сталинизма. Тысячи фамилий репрессированных людей и их трагические истории стали известны благодаря усилиям правозащитников", - говорится в тексте.

Отмечается, что в 1989 году, в год создания организации, в неё вступил Борис Ельцин. Он высоко оценивал деятельность правозащитного центра и поддерживал его в стремлении восстановить историческую справедливость.

Ельцин Центр выразил надежду, что суд сможет быть объективным и правозащитники продолжат работу.

Ранее ТАСС сообщал, что Генеральная прокуратура подала иск о ликвидации международного правозащитного центра "Мемориал", признанного в РФ некоммерческой организацией - иностранным агентом, за систематические нарушения законодательства об иностранных агентах. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу отметил, что эта новость обязательно дойдёт до Владимира Путина.