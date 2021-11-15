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Общество
15 ноября 2021, 15:48

QR-код: как организуют вход на главный ледовый городок Екатеринбурга?

ледовый городок

Если ситуация с COVID-19 в городе стабилизируется, то оперштаб может принять решение о допуске в ледовый городок без QR-кодов. Фото: Владимир Мартьянов.

Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков ответил на вопрос о планах введения системы QR-кодов на входе в ледовый городок. Речь идёт о главной новогодней площадке города.

"Уличные мероприятия пока не ограничены QR-кодами, и тем не менее нам бы не хотелось прямо сегодня давать более подробные комментарии на эту тему", - сказал он во время онлайн-брифинга.

Илья Марков подчеркнул, что впереди запланировано несколько оргкомитетов, а также заседаний оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. По его мнению, если ситуация с COVID-19 в городе стабилизируется, то оперштаб может принять решение о допуске в ледовый городок без QR-кодов. Тем более что основная аудитория посетителей площадки - лица младше 18 лет.

Также в ходе выступления начальник управления культуры мэрии рассказал, что количество посетителей будет отслеживаться. Для этого территорию могут разделить на зоны. "Механику распределения людей" только предстоит продумать.

Напомним: сегодня, 15 ноября, площадь 1905 года в Екатеринбурге закрыли для строительства ледового городка. Работы продлятся больше месяца. Официальная церемония открытия новогодней площадки запланирована на 29 декабря.

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Областная газета Свердловской области

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