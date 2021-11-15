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Общество
15 ноября 2021, 17:05

Власти Екатеринбурга планируют открыть ледовый городок с салютом

салют в ледовом городке

В 2020 году власти уральской столицы отказались от запуска салюта в новогоднюю ночь из-за угрозы распространения коронавируса. Фото: Павел Ворожцов.

В день открытия главного ледового городка Екатеринбурга на праздничной площадке запланирована развлекательная программа. Об этом журналистам сообщил начальник Управления культуры горадминистрации Илья Марков.

В ходе сегодняшнего брифинга он заявил, что если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, то в планах провести церемонию открытия новогодней площадки с салютом и концертными номерами. Дата мероприятия - 29 декабря.

Также идёт подготовка спектакля по народным сказкам. Помимо дня открытия, его будут показывать на сцене ледового городка в течении всех новогодних каникул по несколько раз в день.

Напомним, в прошлом году власти уральской столицы отказались от запуска салюта в новогоднюю ночь из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, в ледовом городке не проходили массовые мероприятия, которые могли спровоцировать массовое скопление людей.

Добавим, сегодня, 15 ноября, площадь 1905 года в Екатеринбурге закрыли для строительства ледового городка. Работы продлятся больше месяца.

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Областная газета Свердловской области

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