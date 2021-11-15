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15 ноября 2021, 17:40

Власти Екатеринбурга хотят пустить шаттлы от площади 1905 года до МВЦ "Екатеринбург-Экспо"

площадка перед МВЦ "Екатеринбург-Экспо"

Перед МВЦ "Екатеринбург-Экспо" также появится праздничная площадка. Фото: Павел Ворожцов.

Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков рассказал о планах пустить шаттл между двух новогодних площадок. Предполагается, что автобус будет курсировать от площади 1905 года до МВЦ "Екатеринбург-Экспо".

По словам Ильи Маркова, на территории перед выставочным центром также планируется возвести небольшой ледовый городок. "Мы планируем объединить два проекта, например пустить шатлы, которые могли соединить городок на площади 1905 года и новогоднее мероприятие у "Екатеринбург-Экспо", - заявил начальник управления культуры администрации в ходе сегодняшнего брифинга.

Добавим, сегодня, 15 ноября, площадь 1905 года в Екатеринбурге закрыли для строительства ледового городка. Работы продлятся больше месяца. На площади вновь установят 50-метровую искусственную ёлку, которую украсят более 5 тысяч разноцветных лампочек. О других элементах городка, читайте тут.

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Областная газета Свердловской области

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