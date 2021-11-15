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15 ноября 2021, 18:37

В работе «Мотива» произошёл сбой

Мотив

Абоненты жаловались на отсутствие связи. Фото: Павел Ворожцов.

Абоненты мобильного оператора "Мотив" остались без связи. Самая частая проблема пользователей - они не могут никому дозвониться.

Согласно данным сайта Downdetector, неполадки начались после 15:00. Чаще всего пользователи сообщали о проблемах с мобильной связью (92%), не было сигнала в 4% случаях, мобильного интернета - в 3%.

Ранее в компании предупредили, что в период с 15:10 до 17:10 15 ноября абоненты "Мотив", находящиеся в юго-западной части города Екатеринбурга и Полевском могут испытывать сложности с использованием голосовой связи.

"В настоящее время все сервисы работают в штатном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание!", - сообщил мобильный оператор в 17:09.

Фото: Downdetector

Областная газета Свердловской области

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