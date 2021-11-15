В работе «Мотива» произошёл сбой

Абоненты мобильного оператора "Мотив" остались без связи. Самая частая проблема пользователей - они не могут никому дозвониться.
Согласно данным сайта Downdetector, неполадки начались после 15:00. Чаще всего пользователи сообщали о проблемах с мобильной связью (92%), не было сигнала в 4% случаях, мобильного интернета - в 3%.
Ранее в компании предупредили, что в период с 15:10 до 17:10 15 ноября абоненты "Мотив", находящиеся в юго-западной части города Екатеринбурга и Полевском могут испытывать сложности с использованием голосовой связи.
"В настоящее время все сервисы работают в штатном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание!", - сообщил мобильный оператор в 17:09.