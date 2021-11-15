Общая площадь облицовочной плитки составляет почти 200 квадратных метров, а общая масса камня - 35 тонн. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила/Сергей Казанцев.

В Нижнем Тагиле завершилось строительство нового въездного знака с почётным званием "Город трудовой доблести". В технической приёмке скульптуры приняли участие замглавы мэрии города по социальной политике Валерий Суров и исполняющий обязанности начальника управления городским хозяйством Андрей Лебедев.

Знак располагается на пересечении Свердловского шоссе с улицами Садоводов, Фестивальная и Красногвардейская. Директор компании-подрядчика, занимавшейся строительством архитектурной композиции, Виталий Красноштанов сказал, что возведение знака длилось три месяца - с середины августа.

"Работа была непростая: много технических и творческих моментов. Например, в цехе мы разрисовывали геральдику города Нижний Тагил и орден Трудового Красного Знамени. А местными ремесленниками из алюминия был отлит указ Президента о присвоении городу почётного звания", - передаёт слова Виталия Красноштанова пресс-служба горадминистрации.

При оформлении знака были использованы три вида гранита: карельский черный, исетский серый, и южно-султаевский коричневый. Общая площадь облицовочной плитки составляет почти 200 квадратных метров, а общая масса камня - 35 тонн.

Андрей Лебедев подчеркнул, что все работы были выполнены по контракту в срок.

Отметим, что работы по установке стелы "Город трудовой доблести" начнутся в 2022 году. Стела появится на Привокзальной площади, которую предварительно реконструируют.

Звание "Город трудовой доблести" Президент России Владимир Путин присвоил Екатеринбургу и Нижнему Тагилу 2 июля 2020 года. 18-метровый въездной знак обошёлся Нижнему Тагилу в 10,5 млн рублей. Подрядчиком выступила компания из Тюмени.