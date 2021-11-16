Куда ещё не пустят без QR-кода и почему на Урале осталось всего 8 рынков? Ответы в свежем номере «ОГ»

Доброе утро, дорогие читатели! В сегодняшнем номере «Областной газеты» расскажем, какие ещё ограничения, связанные с QR-кодами, планируют ввести России, почему на Среднем Урале в три раза сократилось число рынков и что таят в себе новые правила русской орфографии.

С 30 октября в Ревде прекратил работу рынок «Хитрый» – единственный в городе. На сегодняшний день в Свердловской области официально действуют всего восемь розничных рынков, хотя ещё пять лет назад их было в три раза больше. Разбираемся, как же так получилось?

В минувшую пятницу Правительство РФ внесло в Госдуму сразу два законопроекта об использовании QR-кодов в общественных местах, на железнодорожном и авиатранспорте, которые серьёзно ограничат перемещения граждан внутри страны и за её пределами.

На днях стало известно, что Министерство просвещения России решило обновить правила русской орфографии. Соответствующий проект постановления «Об утверждении правил русской орфографии» опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Эта новость вызвала и согласия, и опасения, и сомнения. Но так ли всё кардинально предлагается изменить на самом деле?

В последнее время в редакцию «Облгазеты» участились вопросы о том, куда обратиться в случае нарушения прав пациента. С помощью специалистов мы составили «цепочку» инстанций, куда нужно идти и писать, чтобы восстановить свои права в таких случаях.

Новости культуры: Екатеринбургский музей изобразительных искусств представил новую выставку – «Заря гражданственности новой». На ней представлены избранные произведения 1960–1980 годов из музейных и частных коллекций.