В Нижнем Тагиле на содержание кладбищ потратят более 42 миллионов рублей

Срок оказания услуг - с 01.01.2022 года по 30.06.2023 года. Фото: Галина Соловьёва

Администрация Нижнего Тагила объявила аукцион на оказание услуг по содержанию городских кладбищ с 1 января 2022 года по 30 июня 2023 года. Из местного бюджета на эти цели готовы выделить 42,4 миллиона рублей.

Подрядчика определят 25 ноября. В течение 1,5 лет ему предстоит косить траву, убирать мусор и снег с территорий общего пользования, вырубать аварийные деревья и садить цветы, в том числе на территории колумбарной стены и Мемориала Славы на "Центральном" кладбище.

Кроме того, подрядчику необходимо будет заключить договор с регоператором на вывоз отходов I–IV классов опасности. Для сбора мусора на кладбищах предписано установить специальные бункеры объёмом восемь кубических метров.

Исполнителю предстоит содержать в порядке следующие места:

кладбище "Висимское" ул. Трудовая,

кладбище "Пихтовые горы",

кладбище "Центральное", Мемориал Славы на кладбище "Центральное" ул. Краснознаменная, 140,

кладбище "Южное" пос. Старатель,

кладбище "Северное" мкр. Рудник, ул. Рудничная,

кладбище "Юго-Западное" мкр. Горбуново,

кладбища на присоединенных территориях в п.Уралец, д.Захаровка, с.Елизаветинское, п.Висимо-Уткинск, с.Серебрянка, с.Верхняя Ослянка, д.Заречная, с.Сулем, д.Усть-Утка, д.Баронская, п.Еква,

кладбище микрорайон Ключики (в районе ул. Седова),

кладбище в жилом районе Фотеево.

"Исполнитель еженедельно, на собственном транспорте, совместно с представителем Заказчика, осуществляет объезд (визуальный осмотр) территорий на которых ведутся услуги по эксплуатационному содержанию. В случае обнаружения Заказчиком дефектов выполненных услуг Исполнитель должен устранить их в течение 2 календарных дней со дня получения извещения о выявлении дефектов", - говорится также в документации на сайте госзакупок.

Отметим, что в этом году на эти же цели муниципалитет выделял более 29,3 миллиона рублей, в 2020 году - более 28 миллионов рублей.

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