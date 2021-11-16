Евгений Куйвашев выступил против принятия регионального закона "О детях войны"

Евгений Куйвашев предложил создать рабочую группу, которая сможет оказать реальную поддержку нуждающимся свердловским ветеранам. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках выступления перед депутатами Заксобрания высказался о региональном законопроекте о "детях войны". Глава региона считает, что принятие подобного закона - компетенция федерального уровня. При этом он предложил создать рабочую группу, которая сможет оказать реальную поддержку нуждающимся ветеранам.

Евгений Куйвашев заявил, что не стоит навешивать ярлыки на людей, так как это может привести к появлению других званий - детей разных локальных военных конфликтов. Такой "ком", по его мнению, может сильно ударить по экономике страны и области.

"Я за то, чтобы люди не оставались без внимания, - сообщил губернатор, отвечая на вопрос свердловского депутата Риммы Скомороховой о законопроекте "О детях войны". - Присваивать те или иные звания, ярлыки через региональный закон я бы не стал по той причине, что это федеральный уровень принятия таких законов. Я за то, чтобы вы создали рабочую группу вместе с министерством социальной защиты, поняли, сколько этих людей, и оказали каждому максимальную поддержку. Может, назвать их не "дети войны" а, например, "нуждающиеся в помощи".

Ранее депутаты КПРФ вносили в Заксобрание Свердловской области законопроект "О детях войны". Он предполагал установление ежемесячных доплат детям войны в размере 500 рублей. Расходы регионального бюджета на его исполнение, по подсчётам инициаторов, составили бы 261 млн руб. в год. Однако свердловские депутаты отклонили законопроект и предложили его доработать совместно со всеми фракциями в региональном парламенте.