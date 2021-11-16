В 2022 году в Свердловской области выдадут не менее 8 тысяч сертификатов на маткапитал

С начала 2021 года сертификат на областной маткапитал предоставлен почти 7 тысячам свердловских семей. Фото: Александр Зайцев.

В 2022 году свердловским семьям будет выдано не менее 8 тысяч сертификатов на областной маткапитал. Об этом заявил глава Среднего Урала Евгений Куйвашев в ходе выступления перед региональным парламентом.

Он также напомнил, что в этом году сертификаты уже получили около 7 тысяч семей.

"Президентом России поставлена задача по формированию целостной системы поддержки семей с детьми. Региональный компонент этой системы включает ряд мер – например, областной материнский капитал, который с начала года предоставлен почти 7 тысячам семей", - отметил глава региона.

Ранее стало известно, каким будет размер маткапитала в 2022 году. Так, за первенца будут платить 503 237 рублей, за второго ребёнка - 665 009 рублей. Размер доплаты при рождении второго малыша будет ежегодно увеличиваться. Напомним, что в 2021 году материнский капитал был проиндексирован на 3,7%. На первого ребёнка свердловские мамы получают 483 881 рубль, на двух детей - 639 431 рубль. По сравнению с 2020 годом маткапитал на Среднем Урале увеличился на 17 тыс. и на 22,8 тыс. рублей соответственно.

Добавим, основной темой выступления Евгения Куйвашева стал бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Также губернатор оценил помощь уральцам в борьбе с COVID-19 в 8 млрд рублей и заявил о планах сдать в эксплуатацию 2,7 млн "квадратов" жилья по итогам 2021 года.