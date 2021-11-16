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Общество
16 ноября 2021, 14:04

Эльмира Туканова покинула пост главы госкомтуризма Башкирии

Эльмира Туканова

Эльмира Туканова возглавляла свердловский Центр развития туризма с 2013 года. Фото: Алексей Кунилов.

Эльмира Туканова освобождена от должности председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по туризму. На этом посту она находилась с февраля текущего года, после того, как покинула Средний Урал.

По данным сайта госкомтуризма Башкирии, Эльмира Туканова ушла по собственному желанию. Соответствующий указ был подписан главой Республики Радием Хабировым. Исполнение обязанностей председателя возложено на первого заместителя данного госкомитета Рината Фаткуллина.

Эльмира Туканова - уроженка д. Тазларово Зианчуринского района Башкортостана.

Свердловский Центр развития туризма она возглавляла с 2013 года, до этого занимала аналогичный пост в Тюменской области.

Напомним, девять месяцев назад Эльмира Туканова, будучи главой Центра развития туризма Свердловской области, подала заявление об отставке. Глава региона удовлетворил соответствующую просьбу.

Областная газета Свердловской области

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