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16 ноября 2021, 13:51

С 1 декабря Россия возобновит авиасообщение ещё с пятью странами

Мужчина с чемонадонм идёт сдавать тест на коронавирус

Накануне стало известно, что Куба отменила сдачу ПЦР-тестов при въезде в страну. Фото: Павел Ворожцов

С 1 декабря Россия возобновит авиасообщение ещё с пятью странами - Бразилией, Аргентиной, Коста-Рикой, Бангладеш и Монголией. Кроме того, с начала следующего месяца снимаются ограничения на регулярные и нерегулярные полёты на Кубу, в Мексику и Катар.

Такие решения принял федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Он также разрешил возобновить железнодорожное сообщение России с Финляндией с 12 декабря и увеличить с 1 декабря число рейсов в Италию, Киргизию, Казахстан, Азербайджан и Вьетнам.

При этом приостановка авиасообщения с Танзанией продлена до 1 декабря включительно. Это направление остаётся практические недостопным для россиян с 15 апреля.

Напомним, что с 9 ноября Россия возобновила авиасообщение ещё с девятью странами - с Таиландом, Багамами, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Ираном. Кроме того, с учётом эпидобстановки сняты ограничения на перелёты в Австрию, Швейцарию, Финляндию и ОАЭ.

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