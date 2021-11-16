Чьи имена прозвучат в День Героев Отечества?

В День Героев Отечества должны чествовать разных героев. Фото: Владимир Мартьянов

В редакцию «Облгазеты» пришло письмо нашего читателя из Лесного Владимира Струганова. Он заинтересовался, кого должны чествовать в День Героев Отечества, и полученные им ответы на обращения в разные ведомства весьма любопытны. Публикуем текст письма читателя.

Уже около года меня, жителя Лесного, занимает одна тема. Как известно, в 2007-м депутатами Государственной думы Российской Федерации были внесены изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Согласно им 9 декабря объявлено Днём Героев Отечества. Указано, что в этот день вновь, в продолжение вековой традиции, будут чествовать Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Однако складывается впечатление, что в регионах нет полного понимания, кого же мы должны чествовать 9 декабря.

Если с Героями Советского Союза и Героями России всё понятно, то в отношении кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы есть вопросы. Это должны быть только полные кавалеры (всех степеней) указанных орденов? А как быть, к примеру, с Героями Первой мировой войны, награждёнными Георгиевским оружием (приравнено к ордену Святого Георгия – высшей награде Императорской России)?

Решил в этом разобраться. К сожалению, ни в Военно-учётном столе Лесного, ни в Качканарском военкомате помочь мне не смогли. Пришлось обратиться за разъяснениями в Военный комиссариат Свердловской области. Там ответили, что в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.02.2007 года № 22-ФЗ, в День Героев Отечества чествуют полных кавалеров ордена Славы и лиц, награждённых орденом Святого Георгия с 8 августа 2000 года.

Таким образом, юридически участник Первой мировой войны не может быть отнесён к упоминаемым. Но каковы же причины подобной дискриминации Героев Отечества «былых времён»? Где же здесь «вековая традиция»? Ведь при таком подходе в будущем – лет эдак через 50 – в России будут вспоминать имена уже исключительно новых Героев.

А вот какой ответ я получил после из Российского военно-исторического общества: «Хотя в официальных документах категории чествования напрямую не прописаны, прибегая к историческим аналогиям, можно прийти к следующему выводу. Поскольку в Российской империи (в которой существовал праздник, преемственность к которому проводится в современном законе) 9 декабря в день св. Георгия чествовали всех кавалеров Георгиевских отличий, то и в наши дни логично было чествовать Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Славы не только полных, но и тех, кто удостоен хотя бы одной степени этого ордена, кавалеров любой степени современного ордена св. Георгия».

Нетрудно заметить, что содержание данного ответа противоречит предыдущему. В частности, указано, что чествовать нужно и удостоенных хотя бы одной степени ордена Славы или ордена Святого Георгия.

На последующее своё обращение, уже в Министерство обороны Российской Федерации, я получил ответ от 30.06.2021: «Сообщаем: 9 декабря – День Героев Отечества – дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почётных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия. Для чествования в День Героев Отечества достаточно быть не только полным кавалером ордена Святого Георгия и ордена Славы, но и тем, кто удостоен хотя бы одной из степеней этого ордена, а также быть награждённым Георгиевским оружием».

Из данного ответа уже не вытекает, что кавалеры ордена Святого Георгия, которых следует чествовать в День Героев Отечества, – исключительно наши современники.

Может, из-за таких разных и порой размытых формулировок и получается, как, например, у нас в Лесном. В день празднования упоминаются лишь имена Героев Советского Союза и Героев России: В. Сиротина, С. Неустроева, В. Полыгалова, О. Терёшкина, В. Замараева, С. Султангабиева. Однако в городе также проживал участник Первой мировой войны – военный инженер, офицер, Георгиевский кавалер Николай Ионов. В январе 1915 года под сильнейшим артиллерийским обстрелом немцев, будучи подполковником, помощником корпусного инженера 1-го Cибиpcкoгo Армейского корпуса, он во время боевых действий в Белоруссии на протяжении ночи лично руководил восстановлением оборонительных заграждений. За что Высочайшим Указом был награждён Георгиевским оружием (до 1913 года награда именовалась Золотым оружием «За храбрость»), и вскоре произведён в полковники. В современной России такой награды не существует, хотя с 8 августа 2000 года возрождён орден Святого Георгия.

Официально в Лесном имя Ионова 9 декабря не упоминается. Скажите, награждённый высшей наградой Российской империи полковник Николай Николаевич Ионов для нас, нынешних, уже не Герой Отечества?

Жаль, что до сих пор в официальных документах «категории чествования напрямую не прописаны». Это помогло бы прийти к более глубокому пониманию сути праздника, и имена «героев былых времён» звучали бы наравне с нынешними.

Опубликовано в №212 от 17.11.2021