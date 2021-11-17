Главную маму Екатеринбурга выберут 19 ноября

Самая молодая конкурсантка 2021 года - 24-летняя Сафиева Элина (1 ребёнок). Фото: организаторы мероприятия.

19 ноября станет известно имя «Главной мамы Екатеринбурга-2021». За титул борются 44 конкурсантки в возрасте от 25 лет до 50 лет.

За плечами мам два месяца подготовки - занятия с педагогами по культуре речи, хореографии, актёрскому мастерству, сценическому движению. Конкурсантки также принимали участие в благотворительных акциях, рассказали "Областной газете" организаторы мероприятия.

«Мы пропагандируем не столько красоту внешнюю, сколько красоту духовную, - говорит организатор городского конкурса Марина Степура. - Именно мама с добрым сердцем, не равнодушная к проблемам окружающих людей достойна звания «Главной мамы Екатеринбурга».

«Главною маму Екатеринбурга» выберут в семнадцатый раз. Тема конкурса в этом году - «Легенды Урала».

Финал конкурса состоится в ближайшую пятницу в ЦК "Урал". Первый выход участниц – визитная карточка. Далее запланирован семейный выход, где каждая мама презентуют костюм, придуманный и сделанный самостоятельно. Кроме того, во время шоу екатеринбурженки продемонстрируют свои танцевальные таланты и навыки сценического движения.

Напомним, в прошлом году за титул боролась 41 екатеринбурженка. Победительницей стала 33-летняя мама двух детей Надежда Ефимова. Первой вице-мамой была выбрана Елена Панаско, а второй ‒ Анастасия Унгвицкая. Победительницей интернет-голосования, проходившего на сайте конкурса, названа Наталья Кузьминых.

Показываем участниц 2021 года, проголосовать за них можно тут.