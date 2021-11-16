Алексей Орлов присвоил наименование двум улицам в Академическом

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал два постановления о присвоении названий улицам в Академическом. Ранее варианты, одобренные мэром, обсуждались на заседании обновлённой Комиссии по наименованиям топонимических объектов.
Как говорится в постановлении № 2457, улице с условным наименованием «Верхнеуфалейская», расположенной в Верх-Исетском районе от улицы Начдива Онуфриева до ЕКАДа, присвоено наименование «Архитектора Белянкина» (в честь академика архитектуры).
Постановлением №2458 наименование «Академика Ландау» (в честь советского физика-теоретика) присваивается улице, расположенной на территории сразу двух районов - Верх-Исетского и Ленинского.
Ранее сообщалось, что рассмотренные на комиссии названия будут присваиваться элементам улично-дорожной сети по мере их строительства, после того как соответствующие предложения одобрит градоначальник. В частности, в строящемся Новокольцовском могут появиться улицы Универсиады и 100-летия Уральского федерального университета, а в Солнечном - бульвар Гимнастов.
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