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Общество
16 ноября 2021, 17:40

Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении пособия по безработице в 2022 году

Электронное табло

Пособие можно оформить в Центре занятости. Фото: Галина Соловьёва

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил увеличение размера пособия по безработице. В 2022 году максимальный размер выплаты составит 12 792 рубля.

Подписанное Михаилом Мишустиным постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ устанавливает на 2022 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1 500 рублей. Максимальная выплата составит 12 792 рубля. Такую сумму будут перечислять в первые три месяца после того, как гражданин встал на учёт, в последующие три месяца безработный будет получать по 5 000 рублей.

Напомним, в 2021 году максимальный размер пособия по безработице составлял 12 130 рублей. Такой же уровень был и в 2020 году.

Фото: скрин документа

Областная газета Свердловской области

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