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Общество
16 ноября 2021, 19:17

Жанна Рябцева пояснила, для чего внесли законопроекты о QR-кодах в транспорте и общественных местах

QR-код

QR-код требуется во многих местах. Фото: Галина Соловьёва

Депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева пояснила, для чего внесены законопроекты об обязательном использовании QR-кодов. Они направлены на безопасное обеспечение свободы граждан.

Об этом она заявила во время встречи с членами регионального штаба ОНФ в Свердловской области и активистами движения, где обсуждались внесённые законопроекты, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".

"Тем, кто видит в принятии законопроектов принуждение к вакцинации, отвечу - цель не запретить гражданам путешествовать и посещать мероприятия, а наоборот разрешить, но максимально безопасно. Конституция гарантирует право на жизнь! И государство должно делать все для обеспечения этого права!" - сказала Жанна Рябцева.

Она также отметила, что пандемия длится практически два года, и всё это время не прекращая трудятся волонтёры, а врачи круглосуточно спасают жизни пациентов. По её мнению, нововведения должны изменить ситуацию.

Напомним, на прошлой неделе Правительство России направило в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для посещения общественных мест и для проезда на железнодорожном и авиационном транспорте. Оба закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

В эксклюзивном интервью "ОГ"  Жанна Рябцева рассказала,какими вопросами она займётся в парламенте, будет ли продолжать волонтёрскую деятельность и правда ли, что волонтёрам платят деньги.

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Областная газета Свердловской области

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