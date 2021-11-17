О чём говорил губернатор в Заксобрании и кто стал лидером конкурса «Большая перемена»? Главное в номере «ОГ» за 17 ноября

Доброе утро, дорогие читатели! В нашем сегодняшнем номере расскажем, как прошёл доклад Евгения Куйвашева перед депутатами, чем закончились российские испытания космического оружия и кто стал лидером федерального конкурса «Большая перемена».
- Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, недавно вернувшийся из трёхнедельного отпуска, выступил перед депутатами Законодательного собрания с докладом об основных направлениях бюджетной политики. Полный текст выступления главы региона читайте здесь.
- В понедельник вечером госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что 15 ноября 2021 года РФ провела разрушительное испытание противоспутниковой ракеты по одному из собственных космических аппаратов. В Минобороны РФ подтвердили факт испытаний, но сообщили, что считают подобные обвинения лицемерными.
- 29 свердловских школьников победили во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Учеников 9–10-х классов наградили денежными призами от 200 тысяч до миллиона рублей. А две школы Среднего Урала вошли в топ-30 лучших общеобразовательных учреждений и получили по два миллиона рублей на развитие учебной среды.
- Жители Алапаевска и Алапаевского района бьют тревогу: десятки домов здесь находятся в аварийном состоянии, из-за чего людям приходится жить в нечеловеческих условиях. В бюджете на 2022 год Президент России Владимир Путинпоручил предусмотреть 45 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья в регионах. «Облгазета» пообщалась с жителями аварийных домов в Алапаевске на месте и выяснила, как продвигается процесс их переселения.
- Новости культуры: на сцене театра "Урал Опера Балет" классический сюжет "Евгения Онегина" представлен как драма героев нашего времени.