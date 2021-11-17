В Нижнем Тагиле кладбище "Центральное" расширят на 10 гектаров

Территория под будующие захоронения будет расчищена от деревьев и кустарников, к ней будут благоустроены дорожные подъезды. Фото: Галина Соловьёва

Власти Нижнего Тагила планируют расширить кладбище "Центральное" на 10 гектаров. Заявка подана в министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области. Город рассчитывает получить на эти цели 20 млн рублей и начать работы в 2022 году.

Это обсуждалось в ходе заседания постоянной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, рассказали "Областной газете" в пресс-службе гордумы Нижнего Тагила. Замначальника управления городским хозяйством администрации города Игорь Комаров заявил, что территория будет расчищена от зелёных насаждений, там будут благоустроены дорожные проезды. Второй этап реконструкции предусматривает расширение территории на 10 гектаров для захоронений. Сроки окончания работ пока не называются.

Добавим, что администрация Нижнего Тагила объявила аукцион на оказание услуг по содержанию городских кладбищ с 1 января 2022 года по 30 июня 2023 года. Из местного бюджета на эти цели готовы выделить 42,4 миллиона рублей. В список клабищ, за которыми будет следить исполнитель, входит, в том числе кладбище "Центральное" и Мемориал Славы на кладбище "Центральное" ул. Краснознаменная, 140.

Читайте также:

Тесно не только живым.