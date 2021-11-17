Глава Среднего Урала и директор Агентства стратегических инициатив подписали соглашение о сотрудничестве

Документ определяет направления работы по вопросам улучшения инвестклимата, подготовки кадров и улучшения качества жизни населения. Фото: Instagram Евгения Куйвашева.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в присутствии полпреда Президента РФ в УрФО Владимира Якушева подписали новое соглашение о сотрудничестве. Документ определяет направления работы по вопросам улучшения инвестклимата, подготовки кадров и улучшения качества жизни населения.

Соглашение также предполагает работу правительства региона и АСИ над вопросами, связанными с повышением качества жизни свердловчан. Светлана Чупшева напомнила, что в нынешнем году по поручению Президента РФ впервые был составлен рейтинг качества жизни в регионах, который составляется на основе отзывов людей об их клиентском опыте в разных сферах - здравоохранение, экология, образование, городская среда, соцподдержка.

В свою очередь, Евгений Куйвашев отметил, что к проектам АСИ относятся детские технопарки "Кванториум", центр "Точка кипения", а также продвижение профессионального чемпионата WorldSkills.

"Агентство стратегических инициатив является настоящим банком положительных практик в составлении методологии и во внедрении лучших практик взаимодействия с бизнесом, в реализации проектов в области образования, здравоохранения, поддержки социального предпринимательства", - сказал губернатор.

У себя в Instagram глава региона подчеркнул, что если подобные практики внедрять с умом, то качество жизни населения будет повышаться, а люди будут проявлять большую заинтересованность в своём регионе. Евгений Куйвашев добавил, что Светлана Чупшева сегодня проведёт в Екатеринбурге встречи с социальными предпринимателями, занимающимися поддержкой людей с инвалидностью, с инвесторами и с теми, кто занимается креативными индустриями.

Первое соглашение о взаимодействии с Агентством стратегических инициатив было заключено 10 лет назад, в 2011 году, сообщает департамент информполитики Свердловской области.