Старт строительства "Баден-Бадена" на Шарташе запланирован на весну 2022 года

Общая сумма инвестиций на строительство комплекса составит порядка 1,5 млрд рублей (частные инвестиции). Фото: проект.

Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин рассказал о судьбе термального комплекса под брендом "Баден-Баден". Реализация проекта, который ранее "зарубили" депутаты Екатеринбургской гордумы, должна стартовать весной 2022 года.

"Очень надеемся, что проект будет построен, будет реализован. Я искренне считаю, что он станет настоящей достопримечательностью, изюминкой не только Екатеринбурга, но и Свердловской области", - заявил на брифинге Артур Зиганшин.

Он напомнил, что в прошлом году проект был презентован губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и получил поддержку. При этом в связи с полученными замечаниями и предложениями, поступавшими в том числе от горожан, сейчас ведётся корректировка эскизных решений.

Общая сумма инвестиций на строительство комплекса составит порядка 1,5 млрд рублей (частные инвестиции). Известно, что из-за роста цен на материалы, стоимость проекта выросла.

Проект разместится на южном берегу озера Шарташ, что позволит избежать ненужной вырубки лесного массива. Раньше там находились посёлок Пески и песчаные месторождения. Однако в июле 1982 года они были уничтожены водной стихией, с тех времён там образовался пустырь.

"Это готовая площадка, которая по сути является сердцем Шарташского лесопарка. Я думаю, что в ближайшее время мы закончим все процедуры, связанные с прохождением всех регламентов, и весной 2022 года инвестор уже выйдет на площадку. Срок реализации проекта первой очереди - 2023 год, второй - 2024-2025 года", - подытожил директор лесопарка.

Напомним, ранее проект развития туристической инфраструктуры на территории Шарташского лесопарка одобрила правительственная комиссия. Застроить берег озера также разрешили жители Екатеринбурга. При этом депутаты гордумы "зарубили" проект строительства "Баден-Бадена".

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