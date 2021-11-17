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Общество
17 ноября 2021, 14:19

Бонус от дядюшки Римуса

  •  Как Братец Лис управился с Братцем Ужином.
  •  Как Братец Лис охотился, а его добыча досталась Братцу Кролику в жёны. 
  • Братец Кролик, Прабратец Кролик и Прапрабратец Кролик.
  • Братец Лис и Братец Глист.
  • Братец Крестик и Братец Нолик.
  • Братец Пис, Братец Лав и Братец Раста.
  • Братец Физик и Братец Лирик.
  • Братец Ротенберг и Братец Ротенберг.
  • Почему у Братца Скунса друзей не было.
  • Дядюшка Сэм и Матушка Пиндоус.
  • Как Матушке Мидоус переставили Виндоус.
  • Как Братец Ящур победил Матушку Корову.
  • Как Братец Кролик пересолил Братца Черепаху.
  • Почему у Братца Импоссума вялый хвост.
  • Как Дядюшка Синус относится к Дядюшке Косинусу. Сказка о внутрисемейном Тангенсе.
  • Как Братец Кролик испёк Матушку Индейку на День благодарения.
  • Как Братец Алкоголик Братцем Кроликом закусил.
  • Как Братец Доллар Братца Рубля удивил.
  • Как Дедушка Рамос два пенальти не забил.
  • Как Братец Каин Братца Авеля перехитрил.
  • Как Братец Кролик от кредиторов скрывался.
  • Как Дядюшку Римуса Папой Римусом выбирали.
  • Почему так хочется Братцам на Живом Жирафе покататься.
  • Как Братец-1 Братцем-2 стал.
  • Братец Маша и Братец Медведь. 

Опубликовано в №213 от 18.11.2021

Областная газета Свердловской области
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