18 ноября Екатеринбург празднует исторический день рождения

Награды имени Татищева и де Геннина за работы, внёсшие вклад в социально-экономическое развитие города, вручаются каждый год. В этом году награждение пройдёт 24 ноября. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня, 18 ноября, столица Урала отмечает свой исторический день рождения. Со дня основания Екатеринбурга прошло 298 лет.

Официальным днём рождения города считается 7 (18) ноября 1723 года. Именно в этот день в цехах Екатерининского завода, построенного на берегах реки Исети, осуществили пробный пуск боевых молотов. Ранее "Облгазета" также рассказывала о датах, когда жители столицы Урала праздновали День города.

Строить крупнейший железоделательный завод на Урале начали по указу Петра I. Екатеринбург был основан как завод-крепость и получил своё название в честь покровительницы горного дела святой великомученицы Екатерины Александрийской и императрицы Екатерины I. Строительством руководили государственные деятели: историк, географ Василий Татищев и генерал-лейтенант, специалист в области горного дела и металлургического производства Георг Вильгельм де Геннин.

В честь основателей Екатеринбурга в 1998 году была учреждана премия. Награды имени Татищева и де Геннина за работы, внёсшие вклад в социально-экономическое развитие города, вручаются каждый год. Церемония награждения обычно проходит в исторический день города, однако в этом году она перенесена, предварительно, на 24 ноября. О 16 лауреатах 2021 года можно прочитать в материале "Областной газеты".

Напомним, что в честь основателей города названы также две улицы - ул. Татищева на ВИЗе и ул. Вильгельма де Геннина в Академическом.

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