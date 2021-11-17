Ярмарки в Свердловской области: список площадок на конец недели

В Екатеринбурге ярмарки пройдут по нескольким адресам. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области в конце недели ярмарочные площадки появятся в 17 населённых пунктах. Приобрести различные товары можно будет, в том числе в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Ревде.

Список площадок на 18-21 ноября включительно выглядит следующим образом:

Арамиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (20 ноября с 9:00 до 18:00);

– универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (20 ноября с 9:00 до 18:00); Волчанск – универсальные ярмарки на площади им. Гогия и ул. Пионерская, 10 (18 и 19 ноября соответственно);

– универсальные ярмарки на площади им. Гогия и ул. Пионерская, 10 (18 и 19 ноября соответственно); Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48 / пер. Черноморский, 2; на ул. Санаторной, 3; на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00);

– универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48 / пер. Черноморский, 2; на ул. Санаторной, 3; на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00); Ирбит – универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00);

– универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00); Качканар – универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (19-21 ноября);

– универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (19-21 ноября); Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (еженедельно со вторника по воскресенье);

– универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (еженедельно со вторника по воскресенье); Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. Каляева, 33 (20 ноября);

– универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. Каляева, 33 (20 ноября); Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35 (по декабрь);

– универсальная и сельскохозяйственная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35 (по декабрь); Кушва – универсальная ярмарка на ул. Союзов и ул. Станционной (19-21 ноября);

– универсальная ярмарка на ул. Союзов и ул. Станционной (19-21 ноября); п. Баранчинский – универсальная ярмарка в районе передвижных прилавков по ул. Победы (21 ноября);

– универсальная ярмарка в районе передвижных прилавков по ул. Победы (21 ноября); Нижний Тагил – универсальные ярмарки "Для всей семьи" по ул. Юности, 47а и ул. Ленина, 25 (с 10:00 до 18:00 18 ноября и 18-19 ноября соответственно);

– универсальные ярмарки "Для всей семьи" по ул. Юности, 47а и ул. Ленина, 25 (с 10:00 до 18:00 18 ноября и 18-19 ноября соответственно); Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и на перекрёстке улиц Ленина – Данилова (21 ноября);

– сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и на перекрёстке улиц Ленина – Данилова (21 ноября); посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка "Осень-2021" на ул. Молодёжной, 1 (20-21 ноября);

– сельскохозяйственная ярмарка "Осень-2021" на ул. Молодёжной, 1 (20-21 ноября); Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (20-21 ноября с 9:00 до 18:00);

– универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (20-21 ноября с 9:00 до 18:00); село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (21 ноября с 11:00 до 15:00);

– универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (21 ноября с 11:00 до 15:00); Ревда – сельскохозяйственная ярмарка "Осень 2021" в районе дома №35 на ул. Мира (20-21 ноября с 8:00 до 17:00);

– сельскохозяйственная ярмарка "Осень 2021" в районе дома №35 на ул. Мира (20-21 ноября с 8:00 до 17:00); Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику, опубликованному на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.