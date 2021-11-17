В свердловских МФЦ троекратно увеличилось число запросов на получение бумажных QR-кодов

Сотрудники многофункциональных центров помогают жителям региона получить распечатанный или электронных сертификат о вакцинации от COVID-19 или перенесённой болезни уже почти месяц. Фото: Алексей Кунилов.

На Среднем Урале в три раза выросло число обращений в МФЦ по поводу восстановления или подтверждения учётной записи на портале Госуслуг. Большинство из них связаны с желанием людей получить QR-код в бумажном виде.

Как заявила директор МФЦ Свердловской области Анастасия Девятых, если до ноября 2021 года за восстановлением учётной записи на Госуслугах в МФЦ обращалось в среднем 22 тыс. свердловчан, то в последний месяц это число увеличилось до 70 тыс. человек.

Сотрудники многофункциональных центров помогают жителям региона получить распечатанный или электронных сертификат о вакцинации от COVID-19 или перенесённой болезни уже почти месяц. Для этого нужно написать заявление, подписать согласие на обработку персональных данных и предъявить в МФЦ паспорт, сообщает департамент информполитики Свердловской области

"Услуга максимально простая, быстрая, занимает около 10 минут, её можно получить в любом ближайшем офисе. Теперь ее можно заказать даже без регистрации на Едином портале Госуслуг", - подчеркнула Анастасия Девятых.

Напомним, ранее полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев поручил уральским регионам активнее предоставлять жителям QR-коды и сертификаты в бумажном виде. По его словам, далеко не у всех пожилых людей есть современные гаджеты с выходом в Интернет и личные кабинеты на портале Госуслуг.

Как сообщается на сайте полпредства, в МФЦ можно получить бумажные сертификаты по новой форме, которую утвердило Министерство здравоохранения России. В этих документах указаны QR-коды, персональные данные и информация о прививке, перенесённой болезни или противопоказаниях.