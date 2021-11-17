В Генпрокуратуре РФ состоялась церемония гашения почтовой марки, посвящённой 300-летию прокуратуры России

На почтовой марке, посвященной 300-летию прокуратуры РФ изображён портрет графа Павла Ивановича Ягужинского. Фото: сайт Генпрокуратуры РФ.

Сегодня в Генеральной прокуратуре России прошла церемония гашения почтовой марки, посвящённой 300-летию со дня образования органов прокуратуры РФ. На полях почтового блока изображена эмблема органов прокуратуры, портрет Петра I, инструкция о должности Генерал-прокурора Сената.

В торжественном мероприятии приняли участие прокурор РФ Игорь Краснов, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.

Генпрокурор России Игорь Краснов отметил, что церемония гашения почтовой марки – уникальное событие, так как подобные мероприятия в России происходят почти 100 лет.

"Я уверен, что новая марка станет одним из ценных экспонатов в собраниях филателистов России и других стран" – сказал глава российского надзорного ведомства.

Известно, что на почтовой марке, посвящённой 300-летию прокуратуры РФ изображён портрет графа Павла Ивановича Ягужинского (неизвестный русский художник, 2-я половина XVIII века, музей-усадьба «Кусково»). 18 января 1722 года император Петр I назначил его первым генерал-прокурором Сената, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Марка будет выпущена тиражом 25 тысяч экземпляров и номиналом 100 рублей.