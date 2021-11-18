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Общество
18 ноября 2021, 06:00

О  настоящих Героях и диких людях: главное в свежем номере «ОГ»

Доброе утро, дорогие читатели!

  • В Свердловской области впору объявлять массовую охоту на вандалов. Практически в каждом муниципалитете находятся желающие напакостить, испортить то, что сделано на благо жителей. Вандалы настолько обнаглели, что уже не боятся видеокамер в общественных местах – «паразитируют» открыто, с бравадой. «Облгазета» собрала самые громкие случаи вандализма в этом году и узнала у экспертов, откуда берётся эта страсть к показательным гадостям.
  • Вчера в библиотеке имени В.Г. Белинского в Екатеринбурге состоялась презентация книг о наших земляках, Героях России Олеге Каскове и Игоре Родобольском. Изданы они в рамках проекта «Областной газеты» – «Страна Героев. Средний Урал».
  • Передача освободившихся мандатов новым депутатам гордумы Екатеринбурга в этом году активно обсуждалась в СМИ. Всё потому, что один из них перешёл супруге первого секретаря обкома КПРФ и зампредседателя ЗССО Александра Ивачёва – Виктории.«Облгазета» уже не раз общалась с жёнами известных свердловчан, но в этот раз разговор по понятным причинам пошёл не только о семье.
Областная газета Свердловской области
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