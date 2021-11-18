Главной темой ледового городка в Серове станет 170-летний юбилей Мамина-Сибиряка

Проект ледового городска в Серове. Фото: опубликовано администрацией города

В Серове на центральной городской площади стартовало строительство главного ледового городка. В этот раз он будет посвящён 170-летнему юбилею со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка.

Ожидается, что ледовый городок будет открыт 24 декабря и проработает до 10 февраля 2022 года, сообщили в администрации города. Вход украсят фигуры Тараса и собаки Соболько из рассказа Мамина-Сибиряка, в самом городке создадут композицию из кубиков "Знакомство с писателем" и ледовые скульптуры "Алёнушкины сказки". Для детей на площади поставят ледяную чашу, мини-горки "Год тигра 2022" с фотозоной, тропу препятствий и мини-скалодром.

Напомним, что 2022 год, в котором и будут отмечаться 170-летний юбилей со дня рождения и 110 лет со дня смерти уральского писателя, объявлен в Свердловской области Годом Мамина-Сибиряка.

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Проект ледового городска в Серове. Фото: опубликовано администрацией города.