Темы дня

Общество
18 ноября 2021, 11:00

Главной темой ледового городка в Серове станет 170-летний юбилей Мамина-Сибиряка

Проект ледового городска в Серове

Проект ледового городска в Серове. Фото: опубликовано администрацией города

В Серове на центральной городской площади стартовало строительство главного ледового городка. В этот раз он будет посвящён 170-летнему юбилею со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка.

Ожидается, что ледовый городок будет открыт 24 декабря и проработает до 10 февраля 2022 года, сообщили в администрации города. Вход украсят фигуры Тараса и собаки Соболько из рассказа Мамина-Сибиряка, в самом городке создадут композицию из кубиков "Знакомство с писателем" и ледовые скульптуры "Алёнушкины сказки". Для детей на площади поставят ледяную чашу, мини-горки "Год тигра 2022" с фотозоной, тропу препятствий и мини-скалодром.

Напомним, что 2022 год, в котором и будут отмечаться 170-летний юбилей со дня рождения и 110 лет со дня смерти уральского писателя, объявлен в Свердловской области Годом Мамина-Сибиряка.

Читайте также:

Стало известно, кто построит главный ледовый городок в Нижнем Тагиле.

Власти Екатеринбурга планируют открыть ледовый городок с салютом.

В Каменске-Уральском ледовый городок будет посвящён космосу.

Проект ледового городска в Серове. Фото: опубликовано администрацией города.
Проект ледового городска в Серове. Фото: опубликовано администрацией города.
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.11.2021, 12:15 / Общество
Введут ли QR-коды в мечетях Свердловской области?
18.11.2021, 12:03 / Общество
Уральские учёные проверят, мог ли долететь до земли замеченный в ночь на 18 ноября болид
18.11.2021, 11:40 / Общество
Участники метеоритной экспедиции УрФУ обнаружили первый образец в Антарктиде
18.11.2021, 11:00 / Общество
Главной темой ледового городка в Серове станет 170-летний юбилей Мамина-Сибиряка
18.11.2021, 10:45 / Политика
Евгений Куйвашев с 17 ноября работает в Москве