В Екатеринбурге у памятника отцам-основателям города поставили яхту

Яхта отпрпавится в кругосветку в честь 300-летия Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023 году. Фото: страница в Facebook директора музея истории Екатеринбурга Сергея Каменского

В ночь на 18 ноября на Плотинку в Екатеринбурге привезли яхту. Судно накануне исторического дня рождения города установили у памятника отцам-основателям Татищеву и де Геннину.

В музее истории Екатеринбурга рассказали, с чем связано появление яхты в центре столицы Урала. Выяснилось, что она отправится в кругосветку в честь 300-летия Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023 году.

Сегодня в 18:00 директор музея Сергей Каменский и капитан Николай Паньков расскажут всё об этой яхте, на Плотинке ждут всех желающих и интересующихся мечтателей. В музее пообещали предоставить подробности позже.

Напомним, что 18 ноября столица Урала отмечает свой исторический день рождения. Со дня основания Екатеринбурга прошло 298 лет.

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