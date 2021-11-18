Евгений Куйвашев помог пожилому скульптору решить проблему с жильём

Геннадий Попов жил в подвале расселённого дома. Фото: скрин из Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев помог скульптору-пенсионеру Геннадию Попову решить проблему с жильём. Сейчас мужчина разместился в кризисном центре, затем он переедет в пансионат.

Скульптор жил в подвале расселённого дома, где не было ни света, ни воды, ни каких-либо других условий для проживания. Губернатор дал поручения ему помочь. Об этом глава региона сообщил в Instagram.

"Уже сегодня Геннадий Геннадьевич временно переехал в кризисное отделение социального центра "Малахит". Там ему предоставят всё необходимое: от бесплатного горячего питания до одежды и обуви. Если нужно, соцработники восстановят документы и будут искать контакты родственников", - написал Евгений Куйвашев.

Он добавил, что после оформления бумаг пожилого скульптора переведут в пансионат, где он будет под присмотром. Для его работ выделят специальное помещение. Там будет постоянная экспозиция.

Напомним, Евгений Куйвашев с 17 ноября работает в Москве. Накануне он принял участие во II Форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана.Предполагается, что сегодня Евгений Куйвашев и главы других регионов УрФО могут поучаствовать в совещании по строительству, организованном администрацией Президента России.