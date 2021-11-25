На Урале установили зоны охраны «Первой казачьи избы»

Казачья изба - одна из первых жилых построек Красноуфимска, образец деревянного зодчества XVIII века. Фото: документ.

В Красноуфимске установили зоны охраны «Первой казачьи избы» (ул. Риммы Горбуновой, 35). Данная достопримечательность является объектом культурного наследия регионального значения.

Как говорится в документе, территория указанного объекта разделена на две зоны - 3Р3-1 и 3Р3-2. В первой в том числе разрешается организация пешеходных и велодорожек, строительство линейных объектов, проведение инженерно-геологических и археологических изысканий. При этом запрещено использовать в отделке фасадов современные материалы - сайдинг, навесные вентилируемые фасады.

Во второй зоне можно устроить дорожки, парковочный карман для остановки экскурсионного автобуса, фонари. Запрещается - установка и эксплуатация всех типов наружной рекламы (растяжки и фасадные баннеры, рекламные тумбы, билборды), размещение нестационарных торговых объектов, за исключением случаев их временного размещения в рамках проведения культурно-массовых мероприятий. Ознакомиться с документом подробнее можно на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.