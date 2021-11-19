Николай Воронин награждён знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени

Николай Воронин награждён за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона. Фото: Павел Ворожцов

Директора "Уральского института регионального законодательства" и известного политика Николая Воронина отметили региональной наградой. Ему присужден знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени.

Указ о награждении подписал губернатор Евгений Куйвашев. Николай Воронин отмечен наградой за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области. Об этом сказано в документе, опубликованном в свежем выпуске "Областной газеты".

Напомним, в конце октября этого года, накануне юбилея, Николай Воронин презентовал свою книгу "Моя дорога. Записки современника", в которой рассказал о переломных событиях в стране и Свердловской области, о борьбе и интригах в высших эшелонах власти.

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