Встреча в Дамиром Юсуповым, летающие лыжники и поддельная «ОГ»: главное в свежем номере «Областной газеты»

Доброе утро, дорогие читатели! В свежем номере "ОГ" расскажем, как в нашей редакции побывал Герой России, лётчик Дамир Юсупов, когда и зачем в Нижний Тагил приедут лучшие летающие лыжники мира, почему жители Сортировки обнаружили в своих почтовых ящиках поддельный «спецвыпуск» «Областной газеты» и за что Верхняя Пышма получит 50 миллионов.
- В редакции «Областной газеты» состоялась встреча с Героем России, лётчиком Дамиром Юсуповым, который 15 августа 2019 года сумел посадить в поле кукурузы самолёт с заглохшими двигателями и спас 233 жизни. На встречу пилот пришёл с супругой, поэтому нам удалось расспросить его не только о любви к небу, подвиге и отношении к политике, но и о личном.
- Во вторник в соцсетях появилась информация о том, что в микрорайоне Старая Сортировка распространяется якобы спецвыпуск «Областной газеты». Поддельный номер нашего издания обнаружили в доме на Билимбаевской 25/5. Мы выяснили, кто причастен к выпуску фальшивки.
Верхняя Пышма стала победителем всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Город получит правительственный грант в сумме 50 миллионов рублей. Это первая победа Свердловской области на федеральном уровне.
- Новости спорта: уже сегодня в Нижнем Тагиле откроется Кубок мира по прыжкам на лыжах у мужчин. Событие историческое – ещё никогда мировой сезон не открывался в России, тем более на Урале. Вдвойне значимо, что сезон этот – олимпийский.