Встреча в Дамиром Юсуповым, летающие лыжники и поддельная «ОГ»: главное в свежем номере «Областной газеты»

Доброе утро, дорогие читатели! В свежем номере "ОГ" расскажем, как в нашей редакции побывал Герой России, лётчик Дамир Юсупов, когда и зачем в Нижний Тагил приедут лучшие летающие лыжники мира, почему жители Сортировки обнаружили в своих почтовых ящиках поддельный «спецвыпуск» «Областной газеты» и за что Верхняя Пышма получит 50 миллионов.

В редакции «Областной газеты» состоялась встреча с Героем России, лётчиком Дамиром Юсуповым, который 15 августа 2019 года сумел посадить в поле кукурузы самолёт с заглохшими двигателями и спас 233 жизни. На встречу пилот пришёл с супругой, поэтому нам удалось расспросить его не только о любви к небу, подвиге и отношении к политике, но и о личном.