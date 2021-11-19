Президент России посмертно наградил свердловчанку, погибшую при спасении тонущих

После происшествия губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил Дарью Агупову к ордену Мужества посмертно. Фото: скрин из Instagram Евгения Куйвашева.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил свердловчанку Дарью Агупову. Девушка спасла из воды тонущих мать и ребёнка.

Указ о награждении медалью «За спасение погибавших» Дарьи Агуповой из Екатеринбурга опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как говорится в документе, награда присуждена посмертно «за смелые и решительные действия при спасении людей на воде».

Напомним, 3 июля 2021 года Дарья Агупова спасла женщину с двухлетним малышом, которые тонули в пруду под Дегтярском. Девушка бросилась доставать их из воды, неудачно ударилась о каменистое дно и сломала ногу, но несмотря на это смогла вытолкнуть тонувших на поверхность.

Через несколько дней свердловчанке провели операцию. На срастание костей организм ответил образованием тромбов. У девушки развилась лёгочная тромбофилия и она пережила клиническую смерть. Несмотря на усилия врачей, спасти девушку не удалось. Ей было всего 36 лет.

После происшествия губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил Дарью Агупову к ордену Мужества посмертно.

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