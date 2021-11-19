МТС назначила директора по маркетингу в филиале компании в Свердловской области

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Ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов объявляет о назначении на должность директора по маркетингу филиала компании в Свердловской области Светланы Симаткиной.

Светлане Симаткиной будет поручен анализ основных финансовых и маркетинговых показателей региона и факторов, оказывающих влияние на их динамику. Поддержка запуска новых продуктов и услуг, а также новых технологий в регионе. Обучение сотрудников отдела розничных продаж продуктам и услугам МТС. Проведение контроля салонов связи МТС и мультибренда на предмет выявления удовлетворённости клиентов.

«Руководитель маркетинга в большой компании – как штурман на океанском лайнере. Он не только следит за погодой и контролирует движение судна, не только прокладывает маршрут и предупреждает об опасных участках. Он полностью отвечает за тактику выполнения задач, поставленных капитаном. Вручая «штурманские карты» нашего филиала Светлане, мы ожидаем, что под её руководством, маркетинг обеспечит нашей команде достижение самых амбициозных целей в укреплении лидерства МТС в Свердловской области», — рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Биография

Светлана Симаткина закончила факультет экономики и управления Хакасского института бизнеса. Имела опыт руководства продажами и маркетингом в оптовой и розничной торговле, руководила торговыми сетями. С августа 2018 года и до нынешнего назначения Светлана Юрьевна возглавляла отдел маркетинга филиала МТС в Абакане.