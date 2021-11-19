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Общество
19 ноября 2021, 12:45

Тренеру из Екатеринбурга присвоено почётное звание "Заслуженный работник физкультуры РФ"

Пётр Лефтаев

Пётр Лефтаев является заслуженным тренером России, мастером спорта СССР. Фото: МБУ СШ "Юность".

Тренеру МБУ СШ "Юность" Петру Лефтаеву присвоено почётное звание "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации". Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

"За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу", - говорится в документе.

По данным спортивной школы "Юность", Пётр Лефтаев является заслуженным тренером России, мастером спорта СССР. Имеет высшее профессиональное образование. Общий стаж его работы составляет 49 лет, стаж работы по специальности - 32 года.

Тем же указом глава государства посмертно наградил свердловчанку Дарью Агупову. Девушка спасла из воды тонущих мать и ребёнка.

Другим документом глава государства объявил благодарность Президента России электромонтёру контактной сети Егоршинской дистанции электроснабжения Свердловской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго - филиала АО "РЖД" Алексею Ошлокову.

Областная газета Свердловской области

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