В Свердловской области в октябре подорожали овощи, мясо, молоко и яйца

Мясо вошло в список самых подорожавших продуктов. Фото: Алексей Кунилов

В октябре 2021 года годовая инфляция в России составила 8,13%. В Уральском федеральном округе она составила примерно 7%.

В октябре продовольственная инфляция в Свердловской области составила 9,5%. В целом потребительская корзина, куда помимо продовольствия входят непродовольственные товары и услуги, в Свердловской области в октябре за год подорожала на 8,2%.

По данным Уральского главного управления ЦБ РФ, рост цен на продукты ускорился. Причиной этого стали растущие издержки сельхозпроизводителей. Так, из-за увеличения затрат на удобрения,оборудование, упаковку и ГСМ, заметно подорожали помидоры и огурцы. По схожим причинам увеличилась стоимость мяса, молока и яиц.

Сдерживающее влияние на продовольственную инфляцию в регионе оказало замедление роста цен на сахар, подсолнечное масло и майонез.

"В прошлом году из-за сокращения площадей посадки урожай сахарной свеклы был низким, что вызвало рост цен на сахар. Российские производители сделали выводы: в этом году увеличили посевные площади и нарастили объемы производства. В итоге осенью 2021 года расширение предложения привело к насыщению спроса и замедлению роста цен на сахар", – цитирует пресс-служба Уральского ГУ Банка России своего экономиста Олега Оборина.

Напомним, на этой неделе Эльвира Набиуллина заявила, что высокая инфляция разрушает благополучие людей.