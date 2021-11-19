В Свердловской области потеплеет до +1 градуса

+1°С на Среднем Урале ожидается в субботу. Фото: Галина Соловьёва.

Потепление до +1 градуса ожидается в Свердловской области. О погоде на ближайшие дни рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

"В ближайший период обширный циклон, опускающийся с побережья Кольского полуострова на Европейскую часть России, окажет влияние и на погоду Урала. Температура воздуха в выходные дни и в начале следующей недели ожидается на 2-4°С выше обычной, в дневные часы кое-где может повышаться до слабой оттепели +1°С", - сообщила Галина Шепоренко. Она также отметила, что 21 ноября вероятны снегопады и гололедица.

Также по данным синоптика, уже в середине следующей недели в регион поступит порция холодного арктического воздуха. Кратковременно температура понизится ночью до -13...-18°С, днём до -8...-13°С.

Фото: Уральский гидрометцентр