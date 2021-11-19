В Екатеринбургском приюте ждут хозяев для 97 четвероногих друзей

20 ноября приют, который находится на территории ЕМУП "Спецавтобаза", приглашает всех желающих в гости к четвероногим. Фото: Галина Соловьёва.

Екатеринбужцев приглашают посетить приют для бездомных животных, который находится на территории ЕМУП "Спецавтобаза" (улица Посадская, 3). Сейчас в приюте находятся 97 собак, с которыми можно погулять, покормить и забрать в семью.

Известно, что все желающие смогут прийти на День открытых дверей в субботу, 20 ноября. С 13:00 до 16:00 гости могут погулять и покормить питомцев, а также тот, кто найдёт себе четвероногого друга – может забрать его домой. Специалисты расскажут об условиях содержания собак, характере каждого питомца, а также ответят на вопросы посетителей.

"Всего с начала года специалисты выловили 728 безнадзорных собак. Все они были осмотрены ветеринаром, привиты от чумы, обработаны от паразитов и стерилизованы", - рассказали "Облгазете" в пресс-службе ЕМУП "Спецавтобаза".

189 псов уже обрели новых хозяев, другие – неагрессивные, были выпущены обратно на улицы города. Собак, которые побывали в приюте, можно узнать по ушным биркам.

Жители города могут помочь приюту и принести: сухой и влажный корм, миски, лекарства, поводки и ошейники.

Напомним, депутаты Заксобрания Свердловской области наделили органы местного самоуправления дополнительными полномочиями в сфере обращениями с животными без владельцев. Законопроект был принят в трёх чтениях.

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