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19 ноября 2021, 17:13

Губернатор Евгений Куйвашев опубликовал свой QR-код

Пост Евгения Куйвашева

Губернатор прошёл повторную вакцинацию в июне этого года. Фото: из Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в открытом доступе разместил свой QR-код. Он опубликовал его, чтобы подтвердить, что привился от коронавируса.

Изображение QR-кода Евгений Куйвашев опубликовал в Instagram.

"Я прививался дважды, и когда придёт время, привьюсь в третий раз. Чего и вам желаю. А чтобы не было сомнений, показываю вам свой QR-код", - написал глава региона.

Корреспонденты "Областной газеты" отсканировали QR-код и он оказался рабочим.

Напомним, первый раз Евгений Куйвашев  привился от коронавируса летом 2020 года, второй раз - летом 2021 года.

Фото: скрин с сайта Госуслуг

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Областная газета Свердловской области

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