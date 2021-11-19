Губернатор Евгений Куйвашев опубликовал свой QR-код

Губернатор прошёл повторную вакцинацию в июне этого года. Фото: из Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в открытом доступе разместил свой QR-код. Он опубликовал его, чтобы подтвердить, что привился от коронавируса.

Изображение QR-кода Евгений Куйвашев опубликовал в Instagram.

"Я прививался дважды, и когда придёт время, привьюсь в третий раз. Чего и вам желаю. А чтобы не было сомнений, показываю вам свой QR-код", - написал глава региона.

Корреспонденты "Областной газеты" отсканировали QR-код и он оказался рабочим.

Напомним, первый раз Евгений Куйвашев привился от коронавируса летом 2020 года, второй раз - летом 2021 года.

Фото: скрин с сайта Госуслуг