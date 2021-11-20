Выбрана победительница конкурса "Главная мама Екатеринбурга"

Главную маму Екатеринбурга выбрали уже в 17-ый раз. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге выбрали главную маму города. Ею стала 39-летняя Екатерина Дьячкова.

Она воспитывает двух дочерей. Её семья любит спорт и путешествия. Вместе они объехали большое количество мест на Урале. Об этом сообщается в официальном Instagram конкурса.

Первой вице-мисс стала Юлия Варгас, она воспитывает особенного ребёнка. Звание второй вице-мисс досталось Дарье Безгодовой, которая также мама двух дочерей. "Миссис Интернет" стала 32-летняя Дарья Орлова, которая воспитывает трёх детей.

Напомним, в этом году за звание "Главной мамы Екатеринбурга" боролись 44 конкурсантки в возрасте от 24 до 50 лет. в прошлом году за титул боролась 41 екатеринбурженка. Победительницей стала 33-летняя мама двух детей Надежда Ефимова.