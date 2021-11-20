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20 ноября 2021, 17:27

Военная прокуратура помогла пенсионеру из Екатеринбурга решить проблему с жильём

Ветхий подъезд

Пенсионер жил в аварийном доме. Фото: Александр Зайцев

Военная прокуратура Екатеринбурга помогла пенсионеру решить вопрос с жильём. Мужчина переехал из аварийного дома в пригодную для проживания квартиру.

Военная прокуратура Екатеринбургского гарнизона провела проверку исполнения требований жилищного законодательства и выявила нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

"Установлено, что военный пенсионер, будучи признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий, проживал на территории закрытого военного городка в Екатеринбурге в многоквартирном жилом доме, признанном аварийным, подлежащим расселению и сносу", - говорится в сообщении ведомства.

Военный прокурор внёс в адрес начальника жилищного органа представление об устранении нарушения. По итогу пенсионеру предоставили пригодную для проживания квартиру.

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Областная газета Свердловской области

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