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21 ноября 2021, 10:19

Евгений Куйвашев поздравил работников налоговых органов Свердловской области

Вывеска налоговой службы

День работников налоговой службы отмечается 21 ноября. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил с профессиональным праздником сотрудников налоговой службы. День работника налоговых органов России отмечается ежегодно 21 ноября.

Обращение главы региона опубликовано во вчерашнем номере "Областной газеты". Глава региона отметил, что работники налоговой службы выполняют важные и ответственные функции.

"Управление Федеральной налоговой службы России по Свердловской области – одно из крупнейших в стране. Богатый опыт, высокий профессионализм, ответственность и дисциплина уральских налоговиков позволяет добиваться высоких результатов. Только за 10 месяцев этого года сотрудники УФНС Свердловской области обеспечили поступление 418 миллиардов рублей в консолидированный бюджет Российской Федерации", - сказал Евгений Куйвашев.

Он отметил, что это в 1,4 раза выше аналогичных показателей прошлого года. Губернатор поблагодарил налоговиков за их вклад в стабилизацию экономики в период эпидемии и за поддержку предприятий в такое непростое время различными налоговыми льготами.

Евгений куйвашев пожелал сотрудникам налоговой службы здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в работе.

Областная газета Свердловской области

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