Памятник культурного наследия "Дом М.И. Маева" в Екатеринбурге снова выставили на продажу

Раньше в здании располагался Коляда-театр. Фото: Google Maps.

В Екатеринбурге памятник культурного наследия "Дом М.И. Маева" снова выставили на аукцион. Теперь его цена снизилась почти на 1,6 миллиона рублей.

Информация об этом появилась на сайте ГКУ СО "Фонд имущества Свердловской области". Дом М.И. Маева, построенный в 1917 году, располагается по адресу ул. Тургенева, 20-22. Начальная стоимость лота теперь составляет 6 415 000 рублей. Шаг аукциона составляет 320 750 рублей.

Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 1 283 000 рублей. Заявки на участие принимают до 21 января 2022 года. Сам аукцион пройдёт 27 января.

Напомним, этот дом уже выставлялся в октябре на продажу. Тогда его стоимость составляла 8 млн рублей. Также мэрия Екатеринбурга продаёт усадьбу XIX века за 145 миллионов рублей.